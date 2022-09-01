СМИ: «Челси» сделал предложение о трансфере Депая

Нападающийможет перейти вперед закрытием трансферного окна, сообщает As

По данным издания, лондонский клуб сделал форварду предложение о переходе. Вариант с переходом нидерландца в «Челси» считается вполне реальным.

Помешать трансферу может то, что после ухода Депая в атакующей линии «Барсы» останется всего 5 игроков: с Мартином Брэйтуэйтом расторгли контракт, Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу в «Челси», а Абде Эззальзули — в «Осасуну».

Руководство каталонского клуба примет решение о трансфере Депая в ближайшие часы. Ранее сообщалось, что стороны могут расторгнуть контракт, если нидерландец найдет новый клуб.

В 28 матчах прошлого сезона Ла Лиги Мемфис забил 12 голов и сделал 2 ассиста.