«Челси» договорился с «Барселоной» о трансфере Обамеянга

Нападающий «Барселоны»вернется в английскую Премьер-лигу.

По информации авторитетного издания The Athletic, Обамеянг перейдет в «Челси».

«Барса» получит за габонского форварда права на защитника Маркоса Алонсо и 7,5 миллиона евро.

Соглашение Обамеянга с «Челси» будет рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезон.

Обамеянг стал игроком «Барселоны» в начале этого года. В 17-ти матчах чемпионата Испании экс-нападающий лондонского «Арсенала» забил 11 мячей.

Напомним, сообщалось, что Обамеянг пропустит минимум месяц из-за травмы, полученной при ограблении.