«Челси» договорился с «Барселоной» о трансфере Обамеянга

Пьер-Эмерик Обамеянг Фото: globallookpress.com
По информации авторитетного издания The Athletic, Обамеянг перейдет в «Челси».
«Барса» получит за габонского форварда права на защитника Маркоса Алонсо и 7,5 миллиона евро.
Соглашение Обамеянга с «Челси» будет рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезон.
Обамеянг стал игроком «Барселоны» в начале этого года. В 17-ти матчах чемпионата Испании экс-нападающий лондонского «Арсенала» забил 11 мячей.
Напомним, сообщалось, что Обамеянг пропустит минимум месяц из-за травмы, полученной при ограблении.