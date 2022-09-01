«Ливерпуль» может подписать Артура

По информации известного журналиста Джанлуки Ди Марцио, бразилец в ближайшие часы пройдет медобследование для перехода в «Ливерпуль».
Ранее главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп заявил, что команде срочно нужен еще один игрок в среднюю линию.
Также сообщалось, что «Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Астон Виллы» Дугласу Луису.
Артур в прошлом сезоне провел за «Ювентус» 20 матчей в Серии А, в которых ни разу не отметился результативными действиями.
Трансферное окно в топ-5 лиг Европы закроется в ночь с 1 на 2 сентября.