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    • «Ливерпуль» может подписать Артура
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    «Ливерпуль» может подписать Артура

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    Полузащитник «Ювентуса» Артур может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Артур
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    Артур

    По информации известного журналиста Джанлуки Ди Марцио, бразилец в ближайшие часы пройдет медобследование для перехода в «Ливерпуль».

    Ранее главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп заявил, что команде срочно нужен еще один игрок в среднюю линию.

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    • Также сообщалось, что «Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Астон Виллы» Дугласу Луису.

    Артур в прошлом сезоне провел за «Ювентус» 20 матчей в Серии А, в которых ни разу не отметился результативными действиями.

    Трансферное окно в топ-5 лиг Европы закроется в ночь с 1 на 2 сентября.

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