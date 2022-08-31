Виллиан Роша о возможном переходе в ЦСКА: Мне выпал огромный шанс в карьере

Виллиан Роша Фото: arqtricolor.com
Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за Рошу 1,5 миллиона евро.
«Мне выпал огромный шанс в карьере. Я очень счастлив и польщен возможностью оказаться здесь.
С нетерпением жду момент, когда после прохождения медосмотра подпишу контракт с ЦСКА. Уже не терпится встретиться с болельщиками и надеть футболку этого клуба. Хочу поскорее помочь своим товарищам по команде достичь всех поставленных целей в этом сезоне.
Не пугает ли меня российский климат? Конечно, я боюсь морозов, ха-ха. В Портимао в основном круглый год стоит жара», — приводит слова Виллиана Sport24.
В прошлом сезоне Роша провел за «Портимоненсе» 32 матча, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.