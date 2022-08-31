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    Урал — Сочи. Смотреть онлайн в прямом эфире

    31.08.2022 в 15:00 начнется матч в кубке России по футболу Урал — Сочи

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    Урал и Сочи начнут матч в 15:00 в кубке России по футболу, 31.08.2022.

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    Последний матч между собой: «Урал» — «Сочи» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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