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    Роналду, скорее всего, останется в «Манчестер Юнайтед»

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    Криштиану Роналду не покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом, сообщает The Athletic.

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    Несмотря на все усилия, 37-летнему португальцу так и не удалось договориться ни с одним клубом.

    Роналду, как известно, хотел перейти в команду, которая будет играть в Лиге чемпионов. «МЮ» в этом сезоне стал участником Лиги Европы.

    По данным источника, в последние дни настроение Криштиану во время тренировок заметно улучшилось.

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    • Напомним, ранее появилась информация, что игроки «МЮ» устроили праздник, когда узнали о желании Роналду покинуть команду.

    Роналду ни разу не забил в четырех первых турах нового чемпионата Англии. В матче против «Ливерпуля» (1:2) он появился на поле только на 86-й минуте.

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