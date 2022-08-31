Роналду, скорее всего, останется в «Манчестер Юнайтед»

не покинетэтим летом, сообщает The Athletic.

Несмотря на все усилия, 37-летнему португальцу так и не удалось договориться ни с одним клубом.

Роналду, как известно, хотел перейти в команду, которая будет играть в Лиге чемпионов. «МЮ» в этом сезоне стал участником Лиги Европы.

По данным источника, в последние дни настроение Криштиану во время тренировок заметно улучшилось.

Напомним, ранее появилась информация, что игроки «МЮ» устроили праздник, когда узнали о желании Роналду покинуть команду.

Роналду ни разу не забил в четырех первых турах нового чемпионата Англии. В матче против «Ливерпуля» (1:2) он появился на поле только на 86-й минуте.