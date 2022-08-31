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    Квант — Динамо Брянск. Смотреть онлайн в прямом эфире

    31.08.2022 в 17:00 начнется матч в кубке России по футболу Квант — Динамо Брянск

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    В 17:00 31.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Квант — Динамо Брянск в кубке России по футболу.

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    Последний матч между собой: «Динамо Брянск» — «Квант» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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