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    Кроос поделился своим мнением о переходе Каземиро в «МЮ»

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    Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал решение опорника Каземиро перейти в английский «Манчестер Юнайтед».

    Каземиро
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    Каземиро

    «Меня удивило такое решение. Каземиро захотел попробовать что-нибудь новое. Ему уже 30 лет, и он знает, что через два-три года такой возможности у него не будет. Сейчас он в очень хорошем возрасте для совершения нового шага. Возможно, он посчитал это последним шансом на такую авантюру и решил попробовать.

    Информации об этом становилось всё больше и больше. Сначала я вообще в это не верил и думал, что это просто слухи. Но потом это появилось в одной или двух газетах, которые проинформированы о ситуации чуть лучше конкурентов. Об этом продолжали сообщать, обсуждали реальные детали.

    Я болел и из-за этого проснулся в три или четыре часа утра. Я сидел в интернете, там много писали об уходе Каземиро. Поэтому я в четыре утра написал ему и спросил, действительно ли он оставит меня одного в бане. Он не сразу ответил мне. Но когда он проснулся, то написал, что сделает это. Не буду говорить, что именно он написал, но он практически подтвердил, что это случится.

    Уход Каземиро стал для меня сюрпризом. Лига Европы вместо Лиги чемпионов — это большая разница», — цитирует Крооса Real Total.

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