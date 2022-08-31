Бакайоко хочет расторгнуть контракт с «Челси»

Хавбекпопросил своего агента провести переговоры с руководством лондонского «Челси» о досрочном расторжении трудового соглашения. Об этом сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио.

Как утверждает источник, уже завтра, 1 сентября, «Милан» может объявить о досрочном прекращении аренды Бакайоко. Более того, сразу после этого хавбек расторгнет свой контракт с «Челси», который действует до 2024 года.

Так же стало известно, что футболистом интересуется ряд клубов из Англии и Италии, но приоритетными вариантами для него являются «Ньюкасл Юнайтед» и «Монца».

Напомним, Тьемуэ Бакайоко перешёл в лондонский «Челси» из «Монако» за € 47 млн, но не смог закрепиться в английской команде. На данный момент футболист находится в «Милане» на правах аренды.