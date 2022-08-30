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    Зиньковский заявил, что переживает из-за отсутствия еврокубков

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    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался по поводу отстранения российских клубов от международных турниров.

    Антон Зиньковский
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    Антон Зиньковский

    «Слежу ли сейчас за европейским футболом? Мало что показывают, поэтому включаю только обзоры ведущих клубов из топ-чемпионатов.

    Сильно ли переживаю из-за отсутствия еврокубков? Конечно, я надеялся, что ситуация изменится. Ведь "Спартак" в прошлом сезоне выиграл Кубок, а это дает прямую путевку в группу Лиги Европы.

    Хочется выйти на поле и услышать гимн. Особенно Лиги чемпионов! Для любого футболиста это космос. Я следил за играми "Спартака" в Лиге Европы в прошлом сезоне, в том числе и из-за Наиля. Иногда мы в "Крыльях" даже совместные просмотры устраивали. Команда показала крутой результат!» — приводит слова Зиньковского официальный сайт «Спартака».

    Напомним, встреча между «Спартаком» и «Крыльями Советов» в рамках Кубка России состоится сегодня, 30 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

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