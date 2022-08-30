Пиняев не поможет «Крыльям» в матче Кубка России со «Спартаком»

17-лений российский нападающий самарских «Крыльев Советов»не сможет сыграть с московским «Спартаком» в рамках Кубка России.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», футболиста не включат в заявку команды на предстоящую игру.

Напомним, что Сергей Пиняев почувствовал себя плохо на тренировке 20 июля. Футболиста доставили в больницу, где врачи диагностировали у него пневмоторакс. Накануне стало известно, что футболист вернулся к тренировкам в общей группе.

В текущем сезоне спортсмен принял участие только в одном матче — в игре с «Оренбургом» в 1-м туре РПЛ. Пиняев провел на поле 77 минут. «Крылья Советов» одержали победу со счётом 4:2. Самарский клуб занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023.

Напомним, встреча между «Спартаком» и «Крыльями Советов» в рамках Кубка России состоится сегодня, 30 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.