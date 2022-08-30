Источник: Игроки «МЮ» устроили праздник, когда узнали о желании Роналду покинуть команду

Футболистынадеются, чтопокинет команду перед закрытием трансферного окна.

По информации ESPN, игроки «МЮ» устроили праздник, когда узнали, что 37-летний португалец намерен перейти в другой клубе.

Некоторые футболисты «МЮ» уверены, что Роналду стал проблемой для команды.

Роналду намерен подписать контракт с клубом, который будет участвовать в Лиге чемпионов. Сообщалось, что на желание португальца покинуть «МЮ» не повлияет даже переход бразильского полузащитника Каземиро, вместе с которым они играли за мадридский «Реал».

Интерес к Роналду проявляла дортмундская «Боруссия», но в немецком клубе все-таки решили не подписывать возрастного форварда.

Считалось, что единственным вариантом для Криштиану остается лиссабонский «Спортинг», за который он выступал в начале карьеры. Но португальский клуб тоже отказался от этой идеи.

По данным СМИ, теперь Жорже Мендеш, агент Роналду, пытается устроить игрока в «Наполи».

Роналду ни разу не забил в четырех первых турах нового чемпионата Англии. В матче против «Ливерпуля» (1:2) он появился на поле только на 86-й минуте.

Напомним, президент «Марселя» Пабло Лонгория подтвердил, что его клуб не собирается подписывать Роналду, несмотря на сообщения во французских СМИ.