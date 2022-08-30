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    Осинькин: Понимаем, что «Спартак» был сильнее, но мы могли претендовать на очки

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал результат первого матча группового этапа Кубка России против «Спартака» (0:1).

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «На игру наложил отпечаток предыдущий матч. Он у нас получился сложным, энергозатратным. Учитывая нашу неглубокую скамейку, пришлось ротировать состав.

    Были дебютанты, многие получили игровое время. Мы сделали все, что могли. Но для победы этого мало. Понимаем, что "Спартак" был сильнее, но мы могли претендовать на очки в этом матче.

    В какой-то мере, может, кто-то экономит силы. Но это результат того, что игра была на третий день. Результат такой, что мы вышли бороться не за третье место.

    Мы тоже хотим брать очки. Текущее состояние наше не позволило играть в тот футбол, который многие хотели бы видеть.

    Такие матчи в плане сложности бывают труднее. В них меньше пауз, меньше свистков. Нет времени передохнуть. Это был сложный матч, было жарко.

    Скорее всего, это ощущение от того, что лидеры пропускали этот матч. Не хватило яркости от игроков», — приводятся слова Осинькина на сайте самарского клуба.

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