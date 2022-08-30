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    Интернасьонал — Жувентуде. Смотреть онлайн в прямом эфире

    30.08.2022 в 02:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Интернасьонал — Жувентуде

    Футбол Латинская Америка
    Интернасьонал и Жувентуде начнут матч в 02:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 30.08.2022.

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    Последний матч между собой: «Жувентуде» — «Интернасьонал» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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