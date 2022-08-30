начнут матч в 21:45 в Серии А, 30.08.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Интер» — «Кремонезе» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Интер»).

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