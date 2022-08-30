Клаудиньо вернулся в общую группу «Зенита»

Бразильский полузащитник питерского «Зенита»восстановился после повреждения бедра и вернулся к тренировкам вместе с общей группой.

«С возвращением!» — написала пресс-служба «Зенита», прикрепив видео, на котором Клаудиньо тренируется с командой.

Так же уточняется, что 25-летний бразильский футболист вернулся в общую группу после того, как получил неприятную травму бедра в поединке четвёртого тура РПЛ с грозненским «Ахматом». Вполне вероятно, что полузащитник сможет помочь действующим чемпионам России в следующем туре российского чемпионата с московским «Спартаком».

Напомним, в воскресенье, 4 сентября, в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» на своём поле примет «Зенит». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

В этом сезоне Клаудиньо провёл в РПЛ в составе «Зенита» четыре поединка, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.