Абаскаль: Мы должны были забивать второй и решать игру раньше, но три очка есть три очка

Главный тренерподвел итоги матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России против(1:0).

«Благодарю команду за настрой. Не будем забывать, что недавно у нас был тяжелый выездной матч в Воронеже.

Мы с первых минут показывали желание доминировать. При том, что "Крылья" играли достаточно закрыто. Для нас было важно начать Кубок в новом формате с победы. Мы должны были забивать второй и решать игру раньше, но три очка есть три очка.

Я доволен результатом и доволен тем, как мы играли. Мы создавали много моментов, но не забили. Победа есть победа. Мы в очередной раз играли против соперника, который играл с пятью защитниками и не давал пространство.

У ребят, которые сегодня играли, было не так много практики. Я доволен желанием и отношением футболистов к делу.

Не рассматривали эту игру как тренировочную перед матчем с "Зенитом", такого быть не может. Мы должны уважать болельщиков. Официальные матчи не могут быть тренировочными.

Допустив осечку, можно потерять уверенность в своих силах. А вернуть ее очень сложно. В этом матче мы могли использовать футболистов, которые прежде не получали игрового времени», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Следующий матч в Кубке «Спартак» проведет 15 сентября на своем поле против «Факела».