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    Абаскаль: Мы должны были забивать второй и решать игру раньше, но три очка есть три очка

    Футбол Спартак Фонбет Кубок России Футбол России Крылья Советов
    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Крыльев Советов» (1:0).

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Благодарю команду за настрой. Не будем забывать, что недавно у нас был тяжелый выездной матч в Воронеже.

    Мы с первых минут показывали желание доминировать. При том, что "Крылья" играли достаточно закрыто. Для нас было важно начать Кубок в новом формате с победы. Мы должны были забивать второй и решать игру раньше, но три очка есть три очка.

    Я доволен результатом и доволен тем, как мы играли. Мы создавали много моментов, но не забили. Победа есть победа. Мы в очередной раз играли против соперника, который играл с пятью защитниками и не давал пространство.

    У ребят, которые сегодня играли, было не так много практики. Я доволен желанием и отношением футболистов к делу.

    Не рассматривали эту игру как тренировочную перед матчем с "Зенитом", такого быть не может. Мы должны уважать болельщиков. Официальные матчи не могут быть тренировочными.

    Допустив осечку, можно потерять уверенность в своих силах. А вернуть ее очень сложно. В этом матче мы могли использовать футболистов, которые прежде не получали игрового времени», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    Следующий матч в Кубке «Спартак» проведет 15 сентября на своем поле против «Факела».

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