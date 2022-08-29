Гвардиола заявил, что Силва остается в «Ман Сити»

Наставник «Манчестер Сити»выступил с подтверждением информации о том, что хавбекпродолжит свои выступления за клуб.

«Бернарду Силва останется в "Манчестер Сити" — я дал ясно это понять. Он незаменим для нас во многих вещах. Он важный игрок, который может играть на трёх, четырёх или пяти позициях», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее стало известно, что интерес к 28-летнему португальскому футболисту проявляли «Барселона» и «ПСЖ». Сообщалось, что Бернарду Силва уже согласовал условия контракта с каталонским клубом, однако «Манчестер Сити» не хотел отпускать футболиста.

В этом сезоне Бернарду сыграл в составе «Ман Сити» 5 матчей, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.

Один из голов португалец забил в победном матче 4-го тура Английской Премьер-лиги против «Кристал Пэлас» (4:2).

«Манчестер Сити» занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре «Ман Сити» 31 августа дома примет «Ноттингем Форест».