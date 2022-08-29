«МЮ» хочет обменять Ван-Биссаку на Деста из «Барселоны»

«Манчестер Юнайтед» предложил «Барселоне» обменять своего защитникана футболиста каталонцев. Об этом сообщает Sport.es

24-летний Ван-Биссака стал футболистом «Манчестер Юнайтед» в 2019 году, перейдя из «Кристал Пэлас» за € 55 млн. С тех пор защитник принял участие в 126 матчах, в которых забил два гола и отдал 10 результативных передач. Соглашение между Аароном и «Манчестер Юнайтед» истекает в 2024 году.

21-летний Дест перешёл в «Барселону» в октябре 2020 года. В 72 матчах за команду он забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между Серджино и испанской командой истекает в 2025 году. Защитник играл в «Аяксе» под руководством Эрика тен Хага — главного тренера «Манчестер Юнайтед».