Мендеш еще раз пытается убедить «Челси» подписать Роналду

рассчитывает покинутьв ближайшие дни и подписать контракт с клубом, который будет участвовать в Лиге чемпионов.

По информации The Independent, Жорже Мендеш, агент Роналду, еще раз обратился к руководству «Челси» по поводу возможного трансфера 37-летнего португальца.

Ранее Мендеш уже вел переговоры с «Челси», но в итоге переход Криштиану заблокировал главный тренер лондонской команды Томас Тухель.

Отмечается, что немец по-прежнему выступает против подписания Роналду.

Сообщалось, что на желание Роналду покинуть «МЮ» не повлияет даже переход бразильского полузащитника Каземиро, вместе с которым они играли за мадридский «Реал».

Иинтерес к Роналду проявляла дортмундская «Боруссия», но в немецком клубе все-таки решили не подписывать возрастного форварда.

Единственным вариантом для Криштиану остается лиссабонский «Спортинг», за который он выступал в начале карьеры.

Роналду ни разу не забил в четырех первых турах нового чемпионата Англии. В матче против «Ливерпуля» (1:2) он появился на поле только на 86-й минуте.

Напомним, президент «Марселя» Пабло Лонгория подтвердил, что его клуб не собирается подписывать Роналду, несмотря на сообщения во французских СМИ.