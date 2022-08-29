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    Голкипер «Ростова» прокомментировал ничью с ЦСКА

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    Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков оценил игру своей команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0).

    Сергей Песьяков
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    Сергей Песьяков

    «Достаточно равная игра. Результат, скорее, закономерен, чем нет. И ЦСКА мог забить, и мы. Победила дружба. ЦСКА не доходил до ворот, но постоянно был рядом со штрафной? Это держит в напряжении. А при такой погоде вытаскиваешь из себя всё, чтобы не потерять концентрацию и не допустить ошибку.

    Эпизод на последних минутах? Гайч бил с острого угла, у меня была задача домик закрыть. Он сначала попал в штангу, потом уже в меня.

    Рекорд посещаемости на домашнем матче "Ростова", но цифра маленькая? Отношусь к этому отрицательно, конечно. Цифры-то ужасные, хоть и рекорд. На матче Кубка Fan ID не нужен? Вот и сравним. Однако надо понимать, что девять вечера в канун первого сентября. Посещаемость серьёзно упадёт из-за этого», — приводит слова Песьякова «Чемпионат».

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