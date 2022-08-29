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    Олусегун: Ко мне есть интерес из Франции, но я хочу остаться в «Краснодаре»

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    Нападающий клуба «Краснодар» Олакунле Олусегун заявил, что не намерен покидать команду перед закрытием трансферного окна.

    Олакунле Олусегун
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    Олакунле Олусегун

    «Интерес ко мне из Франции? Да, это так, но сейчас я хочу остаться в "Краснодаре". Информацию о том, какой это конкретно был клуб, не могу раскрыть.

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    Сперцян в топ‑3 форвардов РПЛ? Он отличный игрок, лучший напарник для меня. Делает все, чтобы мне было легче играть. Когда я буду в списке лучших нападающих лиги? Надеюсь, скоро!», — приводит слова Олусегуна «Матч ТВ».

    Олусегун провел в текущем чемпионате России шесть матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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