Олусегун: Ко мне есть интерес из Франции, но я хочу остаться в «Краснодаре»

Олакунле Олусегун Фото: fckrasnodar.ru
«Интерес ко мне из Франции? Да, это так, но сейчас я хочу остаться в "Краснодаре". Информацию о том, какой это конкретно был клуб, не могу раскрыть.
Сегодняшняя игра с "Торпедо"? Нашей целью было выиграть — и мы это сделали.
Сперцян в топ‑3 форвардов РПЛ? Он отличный игрок, лучший напарник для меня. Делает все, чтобы мне было легче играть. Когда я буду в списке лучших нападающих лиги? Надеюсь, скоро!», — приводит слова Олусегуна «Матч ТВ».
Олусегун провел в текущем чемпионате России шесть матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.