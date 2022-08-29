Олусегун: Ко мне есть интерес из Франции, но я хочу остаться в «Краснодаре»

Нападающий клуба «Краснодар»заявил, что не намерен покидать команду перед закрытием трансферного окна.

«Интерес ко мне из Франции? Да, это так, но сейчас я хочу остаться в "Краснодаре". Информацию о том, какой это конкретно был клуб, не могу раскрыть.

Сегодняшняя игра с "Торпедо"? Нашей целью было выиграть — и мы это сделали.

Сперцян в топ‑3 форвардов РПЛ? Он отличный игрок, лучший напарник для меня. Делает все, чтобы мне было легче играть. Когда я буду в списке лучших нападающих лиги? Надеюсь, скоро!», — приводит слова Олусегуна «Матч ТВ».

Олусегун провел в текущем чемпионате России шесть матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.