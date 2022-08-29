В 03:00 29.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате МЛС.

Последний матч между собой: «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Нью-Инглэнд Революшн» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нью-Инглэнд Революшн» — «Лос-Анджелес Гэлакси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.16 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Лос-Анджелес Гэлакси»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Нью-Инглэнд Революшн — Лос-Анджелес Гэлакси.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам