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    Нью-Инглэнд Революшн — Лос-Анджелес Гэлакси. Смотреть онлайн в прямом эфире

    29.08.2022 в 03:00 начнется матч в чемпионате МЛС Нью-Инглэнд Революшн — Лос-Анджелес Гэлакси

    Футбол MLS
    В 03:00 29.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Нью-Инглэнд Революшн — Лос-Анджелес Гэлакси в чемпионате МЛС.

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    Последний матч между собой: «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Нью-Инглэнд Революшн» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нью-Инглэнд Революшн» — «Лос-Анджелес Гэлакси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.16.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Лос-Анджелес Гэлакси»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Нью-Инглэнд Революшн — Лос-Анджелес Гэлакси.

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