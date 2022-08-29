Последний матч между собой: «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Нью-Инглэнд Революшн» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
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- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Лос-Анджелес Гэлакси»).
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