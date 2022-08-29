Керк высказался о возможном уходе из «Локомотива»

Нападающий «Локомотива»заявил, что пока не планирует покидать московский клуб.

«Могу ли я уйти, потому что были слухи об интересе ко мне со стороны европейских клубов? Каждый месяц вы спрашиваете меня об этом, и я вынужден повторять одно и то же.

Как вы видите, я все еще здесь — вместе со своими партнерами. Если это случится, то это случится. Сейчас я думаю только о Локомотиве», — приводит слова нидерландского футболиста «Чемпионат».

В текущем чемпионате России Керк провел семь матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.