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    Керк высказался о возможном уходе из «Локомотива»

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    Нападающий «Локомотива» Гирано Керк заявил, что пока не планирует покидать московский клуб.

    Гирано Керк
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    Гирано Керк

    «Могу ли я уйти, потому что были слухи об интересе ко мне со стороны европейских клубов? Каждый месяц вы спрашиваете меня об этом, и я вынужден повторять одно и то же.

    Как вы видите, я все еще здесь — вместе со своими партнерами. Если это случится, то это случится. Сейчас я думаю только о Локомотиве», — приводит слова нидерландского футболиста «Чемпионат».

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    • В текущем чемпионате России Керк провел семь матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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