Керк высказался о возможном уходе из «Локомотива»

Гирано Керк Фото: globallookpress.com
«Могу ли я уйти, потому что были слухи об интересе ко мне со стороны европейских клубов? Каждый месяц вы спрашиваете меня об этом, и я вынужден повторять одно и то же.
Как вы видите, я все еще здесь — вместе со своими партнерами. Если это случится, то это случится. Сейчас я думаю только о Локомотиве», — приводит слова нидерландского футболиста «Чемпионат».
В текущем чемпионате России Керк провел семь матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.