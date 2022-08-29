Карпин назвал ЦСКА претендентом на чемпионство

Главный тренер «Ростова»прокомментировал ничью с(0:0) в гостевом матче седьмого тура РПЛ.

«Эмоции двоякие после матча. Трудный матч, но не из‑за погодных условий — был сложный соперник. Так бывает, была тактическая дуэль. Думаю, ничья — справедливый результат, хотя у нас было больше моментов в конце встречи. В концовке у нас осталось больше сил, поэтому двоякие чувства.

Ребята — молодцы! Выполнили все, что мы готовили. Понятно, что всегда можно делать что‑то лучше. Еще одну игру не проиграли и отыграли "на ноль" — нормально.

Не могу сказать, что раньше мы играли плохо в обороне. Из тех голов, что мы пропускали, три или четыре были пенальти, которые можно назвать "телевизионными". В локоть ударяются, в голову нашему игроку — ставят пенальти и говорят, что теперь такие пенальти надо ставить. Такие правила, окей. Прыгать с руками вниз? Я не знаю, кто так может.

Естественно, Комличенко и Уткин не будут забивать в каждой игре со стандартов. Работали хорошо.

Абсолютно довольны сегодняшней игрой всех наших нападающих. Был подсказ по поводу того, как располагаться и что делать в атаке.

Удовлетворение, пусть и не полное, но по игре есть. Давайте так говорить. Мы с кем играли сегодня? С претендентами на чемпионство. На замену у них выходят Гайч и Зделар, ну или не знаю, кто там… За сколько они куплены? У нас выходят Мельников, Нтумба, Голенков, Прохин… Молодые русские ребята, которые практически никому неизвестны. Есть разница? Да и в составе у ЦСКА не самые плохие футболисты», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

«Ростов» набрал в семи турах 13 очков и занимает седьмое место в таблице РПЛ. ЦСКА с 14 очками находится на третьей строчке.