ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнНазло рекордам. Дубль Кейна принес «шпорам» победу, несмотря на промах с пенальти
  • 09:50
    • Агент Николсона: Мы опечалены происходящим в «Спартаке»
  • 09:27
    • ЦСКА договорился с «Портимоненсе» о трансфере бразильского защитника
  • 09:00
    • СМИ: Защитник «Спартака» перейдет в клуб из чемпионата Франции
  • 08:36
    • Балотелли хочет покинуть «Адана Демирспор»
  • 08:08
    • Комличенко может получить вызов в сборную России
    Все новости спорта

    Карпин назвал ЦСКА претендентом на чемпионство

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Ростов ЦСКА РПЛ Футбол России
    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничью с ЦСКА (0:0) в гостевом матче седьмого тура РПЛ.

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «Эмоции двоякие после матча. Трудный матч, но не из‑за погодных условий — был сложный соперник. Так бывает, была тактическая дуэль. Думаю, ничья — справедливый результат, хотя у нас было больше моментов в конце встречи. В концовке у нас осталось больше сил, поэтому двоякие чувства.

    Ребята — молодцы! Выполнили все, что мы готовили. Понятно, что всегда можно делать что‑то лучше. Еще одну игру не проиграли и отыграли "на ноль" — нормально.

    Не могу сказать, что раньше мы играли плохо в обороне. Из тех голов, что мы пропускали, три или четыре были пенальти, которые можно назвать "телевизионными". В локоть ударяются, в голову нашему игроку — ставят пенальти и говорят, что теперь такие пенальти надо ставить. Такие правила, окей. Прыгать с руками вниз? Я не знаю, кто так может.

    Естественно, Комличенко и Уткин не будут забивать в каждой игре со стандартов. Работали хорошо.

  • Комличенко может получить вызов в сборную России
  • Читайте по теме

    • Абсолютно довольны сегодняшней игрой всех наших нападающих. Был подсказ по поводу того, как располагаться и что делать в атаке.

    Удовлетворение, пусть и не полное, но по игре есть. Давайте так говорить. Мы с кем играли сегодня? С претендентами на чемпионство. На замену у них выходят Гайч и Зделар, ну или не знаю, кто там… За сколько они куплены? У нас выходят Мельников, Нтумба, Голенков, Прохин… Молодые русские ребята, которые практически никому неизвестны. Есть разница? Да и в составе у ЦСКА не самые плохие футболисты», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

    «Ростов» набрал в семи турах 13 очков и занимает седьмое место в таблице РПЛ. ЦСКА с 14 очками находится на третьей строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Гаттузо или Симеоне?
  • «Валенсия» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Фенербахче» продлит свою серию из побед
  • «Коньяспор» — «Фенербахче». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Продолжится ли беспроигрышная серия «Атлетика»?
  • «Кадис» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.74
  • Экспресс дня 29 августа
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Валенсия — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Коньяспор — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.90
  • Прогноз на матч Кадис — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сассуоло — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ковинич — Серена Уильямс
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры