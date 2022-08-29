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    Дмитрий Селюк оценил трансферную компанию «Спартака»

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    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал трансферы московского «Спартака», которые состоялись или запланированы на будущее.

    Дмитрий Селюк
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    Дмитрий Селюк

    «Значит ли переход Бальде, что клуб планирует продать Шамара Николсона? Не обязательно. Во-первых, Бальде играет с фланга, поэтому, думаю, они его взяли из-за Мозеса, а не из-за Николсона. Когда он играл еще в "Монако", он был молодой и перспективный. Но когда он начал менять команды и дошел до не самой сильной "Кальяри" и оттуда ушел, забив за сезон три мяча», — приводит слова Селюка «Спорт День за Днем».

    Также футбольный агент высказался о слухах о том, что «Спартак» интересуется камерунским нападающим «Ланса» Игнатиусом Ганаго.

    «Не знаю, кто кем там интересуется, но, если это так, зачем надо было покупать за 8 миллионов Николсона? Но перебор футболистов — это плохо, так как это отражается на "раздевалке". Становится много недовольных — кто играет, кто не играет», — отметил Селюк.

    После 7-ми туров «Спартак» занимает второе место в РПЛ, набрав 16 очков. Возглавляет чемпионат «Зенит» 18 очков. Клубы встретятся 4 сентября. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

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