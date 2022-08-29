ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марко АсенсиоТрансферный дайджест. 23-29 августа
  • 19:41
    • СМИ: «Наполи» заинтересован в подписании Роналду
  • 18:06
    • Источник: Самошников провалил медосмотр и не перейдет в «Динамо»
  • 14:50
    • «Кристал Пэлас» хочет купить хавбека «Челси» Галлахера
  • 14:44
    • «МЮ» хочет обменять Ван-Биссаку на Деста из «Барселоны»
  • 13:25
    • Полузащитник «Динамо» Моро стал игроком «Болоньи»
    Все новости спорта

    Конте — о борьбе за титул: «Тоттенхему» нужны еще минимум 2 трансферных окна

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Тоттенхэм АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Ливерпуль
    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, когда «шпоры» смогут побороться за победу в чемпионате Англии.

    Антонио Конте
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антонио Конте

    «С новыми игроками мы начали работать только полтора месяца назад. Когда нужно играть каждые три дня, вполне естественно проводить ротацию.

    Футболисты должны быть достаточно умны, чтобы понимать, что порой нужно начать матч на скамейке, потом выйти и изменить его ход.

    И за это время клуб имеет возможность понять, действительно ли удалось собрать полностью подходящий состав или есть над чем поработать.

  • Назло рекордам. Дубль Кейна принес «шпорам» победу, несмотря на промах с пенальти
  • Реакция английской прессы на выездную победу «Тоттенхэма» над «Ноттингем Форест»
  • Сегодня

    • Если сравнивать с прошлым сезоном, сейчас мы ближе к идеалу. Однако для того, чтобы присоединиться к другим клубам на топ-уровне, нам необходимы время, терпение и трансферные окна.

    Нам нужны еще как минимум два трансферных окна для выхода на такой же уровень», — сказал Конте Daily Mail.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Гаттузо или Симеоне?
  • «Валенсия» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Фенербахче» продлит свою серию из побед
  • «Коньяспор» — «Фенербахче». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Продолжится ли беспроигрышная серия «Атлетика»?
  • «Кадис» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.74
  • Экспресс дня 29 августа
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Валенсия — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Кадис — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Шаповалов — Хюслер
  • Теннис
  • Завтра в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Накашима — Котов
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Астон Вилла
  • Футбол
  • Послезавтра в 21:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Дьере — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры