начнут матч в 13:00 в чемпионате России по футболу, 28.08.2022.

Последний матч между собой: «Зенит» — «Урал» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Урал» — «Зенит». Коэффициент ставки — 1.91 .

. Календарь и таблица РПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Зенит»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Урал — Зенит.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 40USD Новым игрокам