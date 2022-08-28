Смородская: Зарема вообще никто и звать ее никак

Экс-президент «Локомотива»жестко высказалась о, супруге бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Кто такая Зарема, чтобы вспоминать ее? Она вообще никто и звать ее никак. Федуна будут вспоминать, а Зарему нет, она ни при чем в успехах "Спартака".

Мне грустно, что Федун потратил 18 лет, а стройной системы не получилось. "Спартак" — хаос и непредсказуемость.

По крайней мере, Федун построил великолепный стадион, который не пропадет. Этим и войдет в историю клуба», — приводит слова Смородской Sport24.

Напомним, Леонид Федун сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров московского «Спартака» в связи с выходом из состава акционеров футбольного клуба.

Ранее стало известно, что компания «Лукойл» приобрела 100% акций «Спартака», а также стадион клуба «Открытие Банк Арену».