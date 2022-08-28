«Ростов» — ЦСКА: прогноз, составы, коэффициенты

Состав «Ростова»
- Основа: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Чернов, Сильянов, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.
- Запасные: Медведев, Цулая, Поярков, Лангович, Прохин, Мухин, Миронов, Тугарев, Селява, Мельников, Голенков, Нтумба.
Состав ЦСКА
- Основа: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Мойзес, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Карраскаль, Медина, Гайич, Чалов.
- Запасные: Тороп, Боков, Каптилович, Бруно Фукс, Кучаев, Ермакович, Зделар, Лукин, Мендес, Яковлев, Гайч.
Букмекерские котировки на матч: 2.75 на «Ростов» и 2.45 на ЦСКА. О том, на что ставить, можно узнать в прогнозе от LiveSport.Ru.