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    «Ростов» — ЦСКА: команды объявили составы на матч 7 тура РПЛ

    «Ростов» — ЦСКА: прогноз, составы, коэффициенты

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    «Ростов» и ЦСКА определились со стартовыми составами на поединок 7 тура чемпионата России.

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    Состав «Ростова»
    • Основа: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Чернов, Сильянов, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.
    • Запасные: Медведев, Цулая, Поярков, Лангович, Прохин, Мухин, Миронов, Тугарев, Селява, Мельников, Голенков, Нтумба.

    Состав ЦСКА
    • Основа: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Мойзес, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Карраскаль, Медина, Гайич, Чалов.
    • Запасные: Тороп, Боков, Каптилович, Бруно Фукс, Кучаев, Ермакович, Зделар, Лукин, Мендес, Яковлев, Гайч.

    Букмекерские котировки на матч: 2.75 на «Ростов» и 2.45 на ЦСКА. О том, на что ставить, можно узнать в прогнозе от LiveSport.Ru.

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