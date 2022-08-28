«Ростов» разошелся миром с ЦСКА

В матче 7-го тура чемпионата Россиина своем поле сыграл вничью с московским— 0:0.

На 36-й минуте матча произошел спорный эпизод — в штрафной площади хозяев поля Данил Глебов и Федор Чалов пытались пробить по мячу. Нападающему красно-синих это удалось сделать, а ростовчанин ударил соперника в подошву.

Арбитр Виталий Мешков не назначил 11-метровый удар в ворота ростовской команды. Его видеоассистент Иван Сиденков провел проверку и не стал вмешиваться в действия судьи.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ростов — ЦСКА 0:0 Ростов: Bayramyan K. (Prokhin D., 70'), Chernov E., Glebov D., Komlichenko N. (Golenkov E., 83'), Osipenko M., Pesjakov S., Poloz D. (Ntumba A., 83'), Shchetinin K. (Mironov A., 60'), Silyanov A., Terentjev D. (Melnikov S., 70'), Utkin D. ЦСКА: Akinfeev I., Carrascal J. (Mendez V., 86'), Chalov F. (Gaich A., 86'), Diveyev I., Gajic M., Medina J., Moises, Mukhin M. (Ermakov N., 77'), Nababkin K., Oblyakov I. (Zdjelar S., 77'), Zaynutdinov B. Предупреждения: Carrascal J. (30'), Komlichenko N. (41')

ЦСКА набрал 14 очков и вернулся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» идет пятым (13 очков).

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре красно-синие сыграют в гостях против «Крыльев Советов» (4 сентября), а донской клуб на выезде встретится с «Торпедо» (5 сентября).