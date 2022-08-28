В 18:05 28.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Лиге 1.

Последний матч между собой: «Реймс» — «Лион» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реймс» — «Лион». Коэффициент ставки — 1.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Реймс»).

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