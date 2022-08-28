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    Эспаньол — Реал Мадрид. Смотреть онлайн в прямом эфире

    28.08.2022 в 23:00 начнется матч в испанской Примере Эспаньол — Реал Мадрид

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    Эспаньол и Реал Мадрид начнут матч в 23:00 в испанской Примере, 28.08.2022.

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    Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Эспаньол» 4:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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