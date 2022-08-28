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    Чикаго Файр — Монреаль. Смотреть онлайн в прямом эфире

    28.08.2022 в 03:00 начнется матч в чемпионате МЛС Чикаго Файр — Монреаль

    Футбол MLS
    Чикаго Файр и Монреаль начнут матч в 03:00 в чемпионате МЛС, 28.08.2022.

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    Последний матч между собой: «Монреаль» — «Чикаго Файр» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Монреаль»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Чикаго Файр — Монреаль.

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