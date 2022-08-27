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    Циннбауэр: Марио даёт нам альтернативу, мы можем использовать его в разных ролях

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    Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал переход албанского защитника Марио Митая.

    Йозеф Циннбауэр
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    Йозеф Циннбауэр

    «Марио — игрок с большим потенциалом. Он долгое время был под пристальным наблюдением нашего селекционного департамента. Мы посмотрели много игр с его участием, в том числе и еврокубковые, и первого греческого дивизиона, и матчи сборных. Изначально мы рассматривали возможность его подписания на следующий сезон, но у нас сложилась не очень хорошая ситуация, связанная с травмами Фассона и Ненахова, и мы пригласили его сейчас.

    Митай — универсальный футболист, он может сыграть на нескольких позициях, и слева в защите, и в центре обороны. Он постоянно играет за молодёжную сборную Албании, уже дебютировал за главную команду своей страны. Ему 19, он молодой игрок, и мы рассчитываем, что он создаст конкуренцию на своей позиции. Марио даёт нам альтернативу, мы можем использовать его в разных ролях, он точно поможет команде. Марио талантлив, с правильным менталитетом, подходит к нашей философии игры. Мы очень довольны этим трансфером», — цитирует Циннбауэра пресс-служба клуба.

    Ранее сообщалось, что контракт с футболистом рассчитан на 5 лет.

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