Тренер «Динамо» прокомментировал ничью с «Пари НН»

Главный тренер «Динамо»оценил матч 7-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:2) и рассказал , чего не хватило его команде для победы.

«Мы хорошо вошли в игру, забили свои мячи. Второй же тайм получился иным. Не могу сказать, что до забитого мяча соперник как-то сильно давил на наши ворота. Мы не нашли достаточно энергии и не показали характер, чтобы забить еще и закончить матч в свою пользу. Вместо этого мы сделали сопернику подарок, который отнял у нас два очка.

Во втором тайме мы были недостаточно самоотверженными и дисциплинированными. Мы должны делать свою работу и не расплескивать свою энергию на споры с судьей по поводу назначения пенальти или желтых карточек. Что касается момента с удалением Фернандеса, то не мог же он просто исчезнуть с поля? Там не было жесткого единоборства, был обычный контакт. В итоге все эти моменты и споры с судьей вывели нас из зоны комфорта.

У меня не было ощущения, что игра "Нижнего" сильно поменялась, что они стали больше прессинговать и давить на нас. Просто мы были недостаточно аккуратными и заплатили за это высокую цену. Поэтому я и сказал о подарке "Нижнему".» — приводит слова Йокановича «СЭ».

«Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ набрав 6 очков, а московское «Динамо» набрало 13 очков и поднялось на второе место в турнирной таблице.