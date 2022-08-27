ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Шериф» — «Пюник». Квалификация Лиги Европы Великолепная восьмёрка в групповом этапе еврокубков
  • 18:57
    • Хет-трик Холанна помог «Ман Сити» одержать волевую победу над «Кристал Пэласом»
  • 18:55
    • «Ливерпуль» отгрузил девять мячей «Борнмуту», у Фирмино дубль и три ассиста
  • 19:52
    • «Осер» одержал победу над «Страсбургом»
  • 19:25
    • Стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ «Ахмат» — «Крылья Советов»
  • 19:04
    • «Брентфорд» не определил сильнейшего с «Эвертоном»
    Все новости спорта

    Тренер «Динамо» прокомментировал ничью с «Пари НН»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Динамо Нижний Новгород
    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович оценил матч 7-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:2) и рассказал , чего не хватило его команде для победы.

    Славиша Йоканович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Славиша Йоканович

    «Мы хорошо вошли в игру, забили свои мячи. Второй же тайм получился иным. Не могу сказать, что до забитого мяча соперник как-то сильно давил на наши ворота. Мы не нашли достаточно энергии и не показали характер, чтобы забить еще и закончить матч в свою пользу. Вместо этого мы сделали сопернику подарок, который отнял у нас два очка.

    Во втором тайме мы были недостаточно самоотверженными и дисциплинированными. Мы должны делать свою работу и не расплескивать свою энергию на споры с судьей по поводу назначения пенальти или желтых карточек. Что касается момента с удалением Фернандеса, то не мог же он просто исчезнуть с поля? Там не было жесткого единоборства, был обычный контакт. В итоге все эти моменты и споры с судьей вывели нас из зоны комфорта.

  • «Пари НН» и «Динамо М» не определили сильнейшего в матче
  • Читайте по теме

    • У меня не было ощущения, что игра "Нижнего" сильно поменялась, что они стали больше прессинговать и давить на нас. Просто мы были недостаточно аккуратными и заплатили за это высокую цену. Поэтому я и сказал о подарке "Нижнему".» — приводит слова Йокановича «СЭ».

    «Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ набрав 6 очков, а московское «Динамо» набрало 13 очков и поднялось на второе место в турнирной таблице.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Турине будет тотал меньше?
  • «Ювентус» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Сможет ли «Краснодар» обыграть кризисное «Торпедо»?
  • «Торпедо» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Зенит» выиграет в Екатеринбурге с разгромным счетом?
  • «Урал» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.01
  • Экспресс дня 27 августа
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ювентус — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Торпедо — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Урал — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ницца — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Куяба — Сантос
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ботафого — Фламенго
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Касаткина — Сэвилл
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры