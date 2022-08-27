В «Нижнем Новгороде» прокомментировали ничью с «Динамо»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода»поделился впечатлением о результате команды в игре против «Динамо» (2:2) в матче 7-го тура РПЛ.

«Думаю, что нас можно поздравить с ничьей сегодня. Мы набрали очень важное очко в тяжелом матче. У нас была аналогичная игра с ЦСКА. Мы начинаем привыкать к подобным камбэкам. Жаль, что удар Калинского со штрафного не закончился голом, мяч попал в штангу. Было бы очень красиво и эпично.

Работаем над тем, чтобы первые таймы проводить таким же образом, как и вторые. Надеюсь, мы исправим этот момент», — сказал Измайлов «СЭ».

«Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ набрав 6 очков, а московское «Динамо» набрало 13 очков и поднялось на второе место в турнирной таблице.