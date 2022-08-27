«Нижний Новгород» — «Динамо»: прогноз, составы, коэффициенты

«Нижний Новгород»: Гойло, Стоцкий, Набиуллин, Гоцук, Агапов, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Майга, Кротов.
Запасные: Нигматуллин, Анисимов, Пенчиков, Каккоев, Александров, Рыбчинский, Шильцов, Берковский, Сулейманов, Милсон.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Макаров, Захарян, Гагнидзе, Грулев, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Будачев, Кутицкий, Осокин, Лесовой, Карапузов, Сулаквелидзе, Гладышев.
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