начнут матч в 15:00 в чемпионате Украины по футболу, 27.08.2022.

Последний матч между собой: «Черноморец Од» — «Металлист 1925» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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