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    Спаллетти: Каждый тренер хотел бы поработать с Роналду

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    Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал о том, что хотел бы поработать с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и оценил возможность попадания игрока в его команду.

    Лучано Спаллетти
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    Лучано Спаллетти

    «Если вы спросите меня, хотел бы я поработать с Роналду, я отвечу, что ни один тренер не откажется от этого. Но если мы начнем углубляться, я скажу вам, что никаких переговоров нет.

    Обмен Роналду на Осимхена? Президент клуба Аурелио де Лаурентис сказал мне, что не получал предложений, поэтому давайте оставаться в рамках реальности. До закрытия окна остается пару дней. На текущий момент ничего конкретного нет», — цитирует Спаллетти Football Italia.

    В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 4 матчах за «манкунианцев» в Английской Премьер-Лиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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