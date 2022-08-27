Спаллетти: Каждый тренер хотел бы поработать с Роналду

Главный тренер «Наполи»рассказал о том, что хотел бы поработать с нападающим «Манчестер Юнайтед»и оценил возможность попадания игрока в его команду.

«Если вы спросите меня, хотел бы я поработать с Роналду, я отвечу, что ни один тренер не откажется от этого. Но если мы начнем углубляться, я скажу вам, что никаких переговоров нет.

Обмен Роналду на Осимхена? Президент клуба Аурелио де Лаурентис сказал мне, что не получал предложений, поэтому давайте оставаться в рамках реальности. До закрытия окна остается пару дней. На текущий момент ничего конкретного нет», — цитирует Спаллетти Football Italia.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 4 матчах за «манкунианцев» в Английской Премьер-Лиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.