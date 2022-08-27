Для тех, кто делает ставки:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Факел» — «Спартак» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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