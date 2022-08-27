Бальде о переходе в «Спартак»: Счастлив стать частью этого прекрасного клуба

Новый игрок «Спартака»прокомментировал переход в клуб, выразив желание качественно выполнять свою работу.

«Счастлив оказаться в "Спартаке" и стать частью этого прекрасного клуба с отличной командой и шикарными болельщиками. Когда появился этот вариант, я пообщался с агентом и решил, что готов приехать сюда. Это интересный и важный вызов для меня. Знаю о проблемах, которые есть, но я полон желания хорошо выполнять свою работу», — сказал Бальде в интервью клубной пресс-службе.

В прошлом сезоне футболист выступал за «Кальяри». Приняв участие в 26 матчах, он забил 3 мяча и отдал две голевые передачи.

Также он выступал за «Интер», «Лацио» и «Монако». Футболист является воспитанником «Барселоны».