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    Бальде о переходе в «Спартак»: Счастлив стать частью этого прекрасного клуба

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    Новый игрок «Спартака» Кейта Бальде прокомментировал переход в клуб, выразив желание качественно выполнять свою работу.

    Кейта Бальде
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    Кейта Бальде

    «Счастлив оказаться в "Спартаке" и стать частью этого прекрасного клуба с отличной командой и шикарными болельщиками. Когда появился этот вариант, я пообщался с агентом и решил, что готов приехать сюда. Это интересный и важный вызов для меня. Знаю о проблемах, которые есть, но я полон желания хорошо выполнять свою работу», — сказал Бальде в интервью клубной пресс-службе.

    В прошлом сезоне футболист выступал за «Кальяри». Приняв участие в 26 матчах, он забил 3 мяча и отдал две голевые передачи.

    Также он выступал за «Интер», «Лацио» и «Монако». Футболист является воспитанником «Барселоны».

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