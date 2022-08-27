начнут матч в 19:30 в английской футбольной Премьер-лиге, 27.08.2022.

Последний матч между собой: «Арсенал Лондон» — «Фулхэм» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Фулхэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.47 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Арсенал Лондон»).

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