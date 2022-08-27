ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Шериф» — «Пюник». Квалификация Лиги Европы Великолепная восьмёрка в групповом этапе еврокубков
  • 17:00
    • «Пари НН» и «Динамо М» не определили сильнейшего в матче
  • 16:45
    • Составы на матч 7-го тура РПЛ «Факел» — «Спартак М»
  • 16:22
    • «МЮ» минимально обыграл «Саутгемптон» на выезде
  • 15:12
    • Назначены арбитры на матчи первого тура группового этапа Кубка России
  • 12:27
    • «Локомотив» подписал защитника Митая
    Все новости спорта

    Альмерия — Севилья. Смотреть онлайн в прямом эфире

    27.08.2022 в 23:00 начнется матч в испанской Примере Альмерия — Севилья

    Футбол Примера (Ла Лига) Севилья Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Альмерия и Севилья начнут матч в 23:00 в испанской Примере, 27.08.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Альмерия» — «Севилья» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Альмерия» — «Севилья». Коэффициент ставки — 1.91.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Севилья»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Альмерия — Севилья.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 40USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 40 USD бесплатно на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увезет ли «Спартак» три очка из Воронежа?
  • «Факел» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • В Турине будет тотал меньше?
  • «Ювентус» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Сможет ли «Краснодар» обыграть кризисное «Торпедо»?
  • «Торпедо» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.01
  • Экспресс дня 27 августа
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Факел — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ювентус — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Торпедо — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Урал — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ницца — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Локомотив — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Куяба — Сантос
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры