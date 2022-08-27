Стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ «Ахмат» — «Крылья Советов»

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Стартовые составы команд:
«Ахмат»: Опарин, Журавлёв, Быстров, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Олейников, Бериша, Конате.
Запасные: Ташаев, Уциев, Кадыров, Фольмер, Агаларов, Ильин, Швец, Садулаев, Харин, Умаев.
«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Якуба, Соколов, Ежов, Коваленко, Глушенков.
Запасные: Фролов, Овсянников, Зотов, Гапонов, Липовой, Хубулов, Витюгов, Цыпченко, Шитов.
Матч пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном, стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 (мск). С прогнозом на этот поединок вы можете ознакомиться здесь.