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    Стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ «Ахмат» — «Крылья Советов»

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    В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

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    Фрагмент матча

    Стартовые составы команд:

    «Ахмат»: Опарин, Журавлёв, Быстров, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Олейников, Бериша, Конате.

    Запасные: Ташаев, Уциев, Кадыров, Фольмер, Агаларов, Ильин, Швец, Садулаев, Харин, Умаев.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Якуба, Соколов, Ежов, Коваленко, Глушенков.

    Запасные: Фролов, Овсянников, Зотов, Гапонов, Липовой, Хубулов, Витюгов, Цыпченко, Шитов.

    Матч пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном, стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 (мск). С прогнозом на этот поединок вы можете ознакомиться здесь.

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