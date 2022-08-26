Хави уверен, что «Барсе» нужно продать Депая, а не Обамеянга

Главный тренер «Барселоны»настаивает на том, чтобы клуб из пары нападающийпродал именно второго, однако сейчас «сине-гранатовые» ближе к продаже габонца в лондонский «Челси». Об этом сообщает Mundo Deportivo

Ранее СМИ сообщали, что продажа одного из форвардов нужна «сине-гранатовым» для того, чтобы зарегистрировать защитника Жиля Кунде — сейчас команда не сможет заявить французского футболиста на сезона до тех пор, пока не получит дополнительные финансовые средства.

Также отмечалось, что габонский форвард близок к переходу в «Челси». Переход голландского нападающего каталонцев в «Ювентус», по всей видимости, сорвался, так сегодня, 26 августа, «старая синьора» официально объявила об аренде игрока «Марселя» Аркадиуша Милика.

«Барселона» по прошествии двух туров чемпионата Испании занимает 5 место в турнирной таблице.