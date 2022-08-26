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    Семак: Заранее об уходе Дзюбы из «Зенита» не знал, но допускал такой вариант

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что до последнего не знал, уйдет ли из команды Артем Дзюба.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Заранее не знал об уходе Дзюбы. Но допускал такой вариант, так как он был уже без контракта.

    Так же как и Магомед [Оздоев]. Вопрос в том, что они выбрали. Они хотят играть, не готовы сидеть на скамейке. Им это сложно в первую очередь эмоционально.

    Официально узнал об уходе Дзюбы из его видео с Дэдпулом. И после того, как он ушел, мы не общались.

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    • У Артема бывали какие-то эмоциональные поступки. Но он всегда вел себя адекватно. В тренировочном процессе у меня никогда не было претензий. Были какие-то мелочи, как и со всеми остальными игроками.

    Главный показатель взаимоотношений — результат. Посмотрите, сколько Артем забил, сколько отдал, сколько команда выиграла при нем. Он делал на поле то, что от него требовалось», — приводит слова Семака Sport24.

    Напомним, Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». В первом матче за новую команду 34-летний россиянин отметился голом в ворота «Фенербахче» (2:4).

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