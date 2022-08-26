Семак: Заранее об уходе Дзюбы из «Зенита» не знал, но допускал такой вариант

«Заранее не знал об уходе Дзюбы. Но допускал такой вариант, так как он был уже без контракта.
Так же как и Магомед [Оздоев]. Вопрос в том, что они выбрали. Они хотят играть, не готовы сидеть на скамейке. Им это сложно в первую очередь эмоционально.
Официально узнал об уходе Дзюбы из его видео с Дэдпулом. И после того, как он ушел, мы не общались.
У Артема бывали какие-то эмоциональные поступки. Но он всегда вел себя адекватно. В тренировочном процессе у меня никогда не было претензий. Были какие-то мелочи, как и со всеми остальными игроками.
Главный показатель взаимоотношений — результат. Посмотрите, сколько Артем забил, сколько отдал, сколько команда выиграла при нем. Он делал на поле то, что от него требовалось», — приводит слова Семака Sport24.
Напомним, Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». В первом матче за новую команду 34-летний россиянин отметился голом в ворота «Фенербахче» (2:4).