Семак высказался о резкой критике Денисова в свой адрес

Главный тренер «Зенита»рассказал, как отреагировал на критические замечания в свой адрес со стороны бывшего игрока питерского клуба

«Сережа, возьми "Локомотив" или "Динамо". Посмотрим, какой ты специалист. Станешь чемпионом — вообще вопросов нет». Ну а стать многократным чемпионом с «Зенитом»… Думаю, все люди, которые хоть немного копают в нашем футболе, понимают, что сейчас бюджеты клубов несравнимы«, — заявил Денисов в одном из интервью.

"Это всего лишь одно мнение. Дело каждого человека — говорить то, что он хочет. У нас в стране каждый может высказываться.

Он считает так. Не зная внутренней кухни. Я считаю иначе. Это абсолютно нормально.

Если исходить из этой логики — почему другие не могли выиграть с тем же бюджетом? Ничего же не менялось? Команда и до меня была укомплектована лучше остальных. Если смотреть на стоимость состава, то она была и выше.

С Денисовым последний раз давно общались. Антипатии к нему, конечно, нет. Я готов подойти к любому человеку и пожать ему руку. У меня нет врагов. Просто у него такое мнение.

Это частное мнение. Я порой общаюсь и со Спаллетти, и с Виллаш-Боашем, и с Луческу, и с Капелло. У них тоже есть мнение по поводу нашего футбола, потому что они здесь работали. И их мнение более важно в контексте того, что им приходилось пройти какой-то путь. Любой, кто тренировал большой клуб, прекрасно понимает, с какими сложностями здесь сталкиваешься. Кто-то знает и понимает, а кто-то просто высказывает свое мнение", — приводит слова Семака Sport24.