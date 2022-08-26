ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус РашфордЧасики тикают. Девять игроков, которым нужно сменить клуб перед ЧМ-2022
  • 09:08
    • Стало известно, почему российские клубы не смогли организовать Кубок лиги
  • 08:29
    • «Зенит» может перехватить у «Спартака» экс-форварда «Интера»
  • 08:19
    • Президент «Марселя»: Роналду нас не интересует
  • 08:10
    • Агент Захаряна о возможном переходе игрока в «Челси»: Всё очень близко
  • 08:00
    • Касаткина вышла в полуфинал турнира в Гранби
    Все новости спорта

    Семак высказался о резкой критике Денисова в свой адрес

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит Локомотив Динамо РПЛ Футбол России
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как отреагировал на критические замечания в свой адрес со стороны бывшего игрока питерского клуба Игоря Денисова.

    Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак

    «Сережа, возьми "Локомотив" или "Динамо". Посмотрим, какой ты специалист. Станешь чемпионом — вообще вопросов нет». Ну а стать многократным чемпионом с «Зенитом»… Думаю, все люди, которые хоть немного копают в нашем футболе, понимают, что сейчас бюджеты клубов несравнимы«, — заявил Денисов в одном из интервью.

    "Это всего лишь одно мнение. Дело каждого человека — говорить то, что он хочет. У нас в стране каждый может высказываться.

    Он считает так. Не зная внутренней кухни. Я считаю иначе. Это абсолютно нормально.

    Если исходить из этой логики — почему другие не могли выиграть с тем же бюджетом? Ничего же не менялось? Команда и до меня была укомплектована лучше остальных. Если смотреть на стоимость состава, то она была и выше.

  • Денисов: Когда завершил карьеру, сказал супруге, что готов блевать от российского футбола
  • Читайте по теме

    • С Денисовым последний раз давно общались. Антипатии к нему, конечно, нет. Я готов подойти к любому человеку и пожать ему руку. У меня нет врагов. Просто у него такое мнение.

    Это частное мнение. Я порой общаюсь и со Спаллетти, и с Виллаш-Боашем, и с Луческу, и с Капелло. У них тоже есть мнение по поводу нашего футбола, потому что они здесь работали. И их мнение более важно в контексте того, что им приходилось пройти какой-то путь. Любой, кто тренировал большой клуб, прекрасно понимает, с какими сложностями здесь сталкиваешься. Кто-то знает и понимает, а кто-то просто высказывает свое мнение", — приводит слова Семака Sport24.

    Знаменитое интервью Игоря Денисова
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Риме ожидается результативный поединок
  • «Лацио» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • «Химки» вернут «Сочи» на победный путь
  • «Сочи» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • «Лилль» исправится после разгрома от ПСЖ?
  • «Аяччо» — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.93
  • Экспресс дня 26 августа
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Лацио — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сочи — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аяччо — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бетис — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Челси — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Пари НН — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Герта — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Факел — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры