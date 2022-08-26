ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус РашфордЧасики тикают. Девять игроков, которым нужно сменить клуб перед ЧМ-2022
  • 14:59
    • Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы сезона-2022/2023
  • 14:25
    • «Ман Сити» заблокировал трансфер Силвы в «ПСЖ»
  • 14:14
    • Александар Чиркович стал игроком «Крыльев Советов»
  • 14:00
    • Хави уверен, что «Барсе» нужно продать Депая, а не Обамеянга
  • 13:37
    • «Интер» не отпустил Шкриньяра в «ПСЖ» даже после нового предложения
    Все новости спорта

    «Интер» не отпустил Шкриньяра в «ПСЖ» даже после нового предложения

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Интер Футбол Франции Лига 1 ПСЖ Трансферы
    «Интер» намерен оставить в команде защитника Милана Шкриньяра и готовит футболисту новый контракт. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

    Милан Шкриньяр
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Милан Шкриньяр

    По информации источника, руководство итальянского клуба не убедит даже новое предложение «ПСЖ» на € 60 млн + игрок. Напомним, ранее «Интер» был готов отпустить Шкриньяра за 80 миллионов евро плюс бонусы, но парижский клуб торговался. Сейчас же «нерадзурри» не рассматривают никакие предложения по переходу игрока.

    Шкриньяр перешёл в «Интер» летом 2017 года. С тех пор словацкий защитник в 217 матчах забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Действующее соглашение между сторонами истекает в конце нынешнего сезона. В Италии Милан по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.

    В 2016 году 27-летнего Шкриньяра впервые вызвали в сборную Словакии. В 54 матчах за команду он отметился пятью результативными действиями (3+2) и получил право носить капитанскую повязку.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Риме ожидается результативный поединок
  • «Лацио» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • «Химки» вернут «Сочи» на победный путь
  • «Сочи» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • «Лилль» исправится после разгрома от ПСЖ?
  • «Аяччо» — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.93
  • Экспресс дня 26 августа
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Лацио — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сочи — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аяччо — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бетис — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Челси — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Пари НН — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Герта — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Факел — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры