«Интер» не отпустил Шкриньяра в «ПСЖ» даже после нового предложения

«Интер» намерен оставить в команде защитникаи готовит футболисту новый контракт. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport

По информации источника, руководство итальянского клуба не убедит даже новое предложение «ПСЖ» на € 60 млн + игрок. Напомним, ранее «Интер» был готов отпустить Шкриньяра за 80 миллионов евро плюс бонусы, но парижский клуб торговался. Сейчас же «нерадзурри» не рассматривают никакие предложения по переходу игрока.

Шкриньяр перешёл в «Интер» летом 2017 года. С тех пор словацкий защитник в 217 матчах забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Действующее соглашение между сторонами истекает в конце нынешнего сезона. В Италии Милан по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.

В 2016 году 27-летнего Шкриньяра впервые вызвали в сборную Словакии. В 54 матчах за команду он отметился пятью результативными действиями (3+2) и получил право носить капитанскую повязку.