Последний матч между собой: «Шахтер Караганда» — «Мактаарал» 5:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
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- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Мактаарал» — «Шахтер Караганда». Коэффициент ставки — 2.63.
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